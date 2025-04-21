Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311/5
8.6 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Корабелів, 12
9.1 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Корабелів, 15/1
9.1 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
236,28
Економія при броні: -42,58 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Лавреньова, 12
54.5 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
236,28
Економія при броні: -49,98 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 84
62.7 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Березнегувате, пл. Соборно-Миколаївська, 2
77.7 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
104,86
Економія при броні: -18,87 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Захисників України, 3-В
123.4 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нововоронцовка, вул. Бериславська, 2
159.2 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 39-А
179.8 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
354,24
Економія при броні: -6,64 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Покров, вул. Героїв України, 6-Б
179.8 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
236,28
Економія при броні: -4,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Знам'янка, вул. Лінника Михайла, 45
205.1 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Балта, вул. Любомирська, 187/3
209.3 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
110,26
Економія при броні: -17,25 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Балта, вул. Магдебурська, 27
209.6 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Олександрія, вул. Поштова, 53
211.6 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрія, вул. Поштова, 53/2
211.6 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Протопопівка, вул. Зелена, 75
215.2 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гайворон, вул. Стуса Василя, 28
222.3 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
263,62
Економія при броні: -46,42 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Олександрівка, вул. Шевченка Тараса, 57
226.6 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Олександрівка, вул. Шевченка Тараса, 19-А
226.8 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
85,85
Економія при броні: -0,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Томаківка, вул. Лесі Українки, 27
229.6 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс