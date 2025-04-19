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Уримак (Urimak)
Уримак (Urimak)
Львів
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Подорожник
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Зачиняється о 23:00
Сокільники, вул. Сковороди Григорія, 58
7.2 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
196,52
Економія при броні:
-24,31 грн
172,22
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Перемишляни, вул. Галицька, 40-А
43.0 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
120,28
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Яворів, пл. Ринок, 20/16
46.6 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
340,15
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мостиська, вул. Гайдамацька, 12
62.1 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
294,40
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Мостиська, пл. Ринок, 15/7
62.2 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
355,86
Економія при броні:
-113,86 грн
242,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Мостиська, пл. Ринок, 15
62.2 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
171,77
Економія при броні:
-10,36 грн
161,41
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Журавно, пл. Бандери Степана, 24
67.4 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
356,40
Економія при броні:
-66,00 грн
290,40
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Самбір, вул. Лемківська, 3-Ж/2
68.3 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
393,60
Економія при броні:
-116,90 грн
276,70
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Валова, 28/136
69.1 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
184,56
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Старий Самбір, вул. Галицького Лева, 86-В
85.6 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
131,20
Економія при броні:
-45,22 грн
85,98
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Рожнятів, вул. Шкільна, 25/3
100.8 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
257,53
Економія при броні:
-31,63 грн
225,90
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Підгайці, пл. Незалежності, 6
102.6 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
314,88
Економія при броні:
-56,68 грн
258,20
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Турка, пл. Ринок, 26
104.2 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
236,28
Економія при броні:
-16,70 грн
219,58
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Перегінське, вул. Спортивна, 2
114.8 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
316,30
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Перегінське, вул. Січових Стрільців, 28
114.9 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
354,24
Економія при броні:
-37,94 грн
316,30
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Перегінське, вул. Січових Стрільців, 24
115.0 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
365,20
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славське, вул. Архангельського, 3-А
117.7 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
354,24
Економія при броні:
-63,84 грн
290,40
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Отинія, вул. Січових Стрільців, 2
137.0 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
343,14
грн
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Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Синевир, , 1068-А
152.4 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
121,48
грн
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Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Синевир, вул. Головна, 939
152.7 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
393,60
Економія при броні:
-28,80 грн
364,80
грн
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