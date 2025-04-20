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Уримак (Urimak)
Уримак (Urimak)
Кривий Ріг
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нововоронцовка, вул. Бериславська, 2
60.7 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
381,96
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Покров, вул. Героїв України, 6-Б
61.3 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
236,28
Економія при броні:
-4,43 грн
231,85
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Покров, вул. Центральна, 39-А
61.4 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
354,24
Економія при броні:
-6,64 грн
347,60
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Березнегувате, пл. Соборно-Миколаївська, 2
77.8 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
104,86
Економія при броні:
-18,87 грн
85,98
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Олександрія, вул. Поштова, 53/2
87.7 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
335,52
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Олександрія, вул. Поштова, 53
87.7 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
346,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 84
90.2 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
251,96
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Протопопівка, вул. Зелена, 75
94.9 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
357,36
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Томаківка, вул. Лесі Українки, 27
101.8 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
314,80
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Томаківка, вул. Лесі Українки, 19
101.9 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
343,02
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Знам'янка, вул. Лінника Михайла, 45
104.9 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
324,38
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Старий Шлях, 7
120.3 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
172,09
Економія при броні:
-6,47 грн
165,62
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Запоріжжя, вул. Рубана, 23-А
121.9 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
354,24
Економія при броні:
-74,94 грн
279,30
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 2
124.5 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
393,60
Економія при броні:
-114,30 грн
279,30
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
130.2 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
258,30
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
130.8 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
216,23
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
132.7 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
354,24
Економія при броні:
-74,94 грн
279,30
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
132.8 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
236,28
Економія при броні:
-49,98 грн
186,29
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
133.5 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
323,75
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 9-Б
134.7 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
354,24
Економія при броні:
-74,94 грн
279,30
грн
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