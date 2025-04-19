Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Дніпро
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Старий Шлях, 7
12.4 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
172,09
Економія при броні: -6,47 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 16-А
13.8 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
314,88
Економія при броні: -66,58 грн
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
65.8 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
236,28
Економія при броні: -49,98 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, пров. Торговий, 17
67.5 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
393,60
Економія при броні: -145,30 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
69.8 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Рубана, 23-А
69.8 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
354,24
Економія при броні: -74,94 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
71.9 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
354,24
Економія при броні: -74,94 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 2
72.7 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
393,60
Економія при броні: -114,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
72.8 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Томаківка, вул. Лесі Українки, 27
74.0 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
314,80
Економія при броні: -97,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Томаківка, вул. Лесі Українки, 19
74.2 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 9-Б
74.4 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
354,24
Економія при броні: -74,94 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Святого Миколая / Поштова, 6/25
74.5 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
354,24
Економія при броні: -74,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 3
75.9 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
76.0 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
354,24
Економія при броні: -74,94 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
77.8 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
236,28
Економія при броні: -49,98 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
78.1 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
354,24
Економія при броні: -74,94 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Героїв України, 6-Б
109.4 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
236,28
Економія при броні: -3,43 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 39-А
109.5 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
354,24
Економія при броні: -5,14 грн