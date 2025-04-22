Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках у Чернігів
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
314,88
Економія при броні: -36,18 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
354,24
Економія при броні: -75,54 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
354,24
Економія при броні: -75,54 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
314,88
Економія при броні: -36,18 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 27
1.2 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
314,88
Економія при броні: -36,18 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Музична, 2
2.3 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
314,88
Економія при броні: -36,18 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Тероборони, 4
2.3 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
354,24
Економія при броні: -75,54 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Тероборони, 11
2.5 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 161
2.5 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
354,24
Економія при броні: -75,54 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 18
2.7 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
262,53
Економія при броні: -76,64 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 194
3.1 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
236,28
Економія при броні: -50,39 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Космонавтів, 9
3.2 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
354,24
Економія при броні: -75,54 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Незалежності, 15
4.1 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городня, вул. Чернігівська, 4
48.5 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сосниця, вул. Хмельницького Богдана, 11
84.7 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
131,07
Економія при броні: -34,37 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Красилівка, вул. Європейська, 1
111.3 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
314,88
Економія при броні: -56,68 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Симоненка Василя, 111
113.9 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
117,96
Економія при броні: -9,47 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Симоненка Василя, 107-А
113.9 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Москаленка Сергія, 16
114.9 км
Уримак капсули пролонгованої дії тверді 0.4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
354,24
Економія при броні: -28,44 грн