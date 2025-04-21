Київ
Про товар
Ціни
Діагнози
Дезрадин (Dezradin)
Дезрадин (Dezradin)
Вінниця
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування за:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 88
67.8 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
50,75
грн
Забронювати
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
74.2 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
244,00
Економія при броні:
-7,32 грн
236,68
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Могилів-Подільський, пл. Чорновола В'ячеслава, 2
101.2 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
209,79
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Староміська, 25
111.7 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
135,03
Економія при броні:
-0,03 грн
135,00
грн
Забронювати
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
148.3 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
246,00
Економія при броні:
-7,38 грн
238,62
грн
Забронювати
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 21
152.0 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
192,56
грн
Забронювати
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Європейська, 6
185.9 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
293,37
грн
Забронювати
Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 14-Е
189.1 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
251,10
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
194.1 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
312,19
Економія при броні:
-9,37 грн
302,82
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
197.1 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
294,12
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
200.8 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
275,54
Економія при броні:
-8,27 грн
267,27
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
201.7 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
283,47
грн
Забронювати
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-Г
209.3 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
96,77
грн
Забронювати
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 96
210.0 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
210,50
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Головатого, 30
215.6 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
323,37
Економія при броні:
-9,70 грн
313,67
грн
Забронювати
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 27
215.7 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
259,50
Економія при броні:
-98,60 грн
160,90
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
222.0 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
309,09
Економія при броні:
-9,27 грн
299,82
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рокитне, вул. Дубовця Руслана, 22
243.1 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
99,65
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Южноукраїнськ, бульв. Шевченка Тараса, 3-Т
252.5 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
291,87
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Нижня Горова, 98
262.2 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
210,31
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню