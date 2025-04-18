Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сарата, вул. Соборна, 8-А
94.2 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
112.4 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
115.4 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, бульв. Шевченка Тараса, 3-Т
153.3 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
253.8 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
383,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Незалежності, 2-А
254.1 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
383,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 5
254.2 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
383,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Європейська, 28
254.6 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
383,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Велика Фонтанна, 31-Г
254.8 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
383,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Тищика, 8
255.2 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
383,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 39
255.3 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
383,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Тищика, 25
255.3 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
383,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Тищика, 25
255.3 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
383,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Тищика, 25
255.3 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
383,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Тищика, 38
255.3 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
383,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Європейська, 60-Б
255.3 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
383,50 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
255.5 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Маньківка, вул. Шевченка Тараса, 6
276.7 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
383,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 88
279.7 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА