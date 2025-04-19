Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Львів
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
В містах поряд
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Золочів, вул. Шашкевича, 8
63.5 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Золочів, вул. Мазепи, 2
63.5 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Калуш, вул. Дзвонарська, 8-А
94.0 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
Сімейна аптека
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Галич, пл. Різдва, 18
94.7 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
67,73
Економія при броні: -0,57 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Івано-Франківськ, бульв. Північний, 2-Б
112.8 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 63/1
113.3 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
113.8 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 65-А
114.3 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 96
120.6 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
210,49
Економія при броні: -49,59 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-Г
121.2 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
140.5 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Коломия, пл. Шевченка, 2/1
163.9 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
107,81
Економія при броні: -0,02 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ужгород, вул. Минайська, 18-Г
185.8 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ужгород, вул. Возз'єднання, 39-А
186.1 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Виноградів, вул. Миру, 29
202.2 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Хмельницький, вул. Староміська, 25
218.2 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
135,03
Економія при броні: -0,03 грн
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
219.9 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
246,00
Економія при броні: -7,38 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 27
222.4 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
259,50
Економія при броні: -98,60 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 21
227.1 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА