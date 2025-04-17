Київ (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
4.9 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
273,36
Економія при броні: -8,20 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
6.9 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
8.6 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
312,19
Економія при броні: -9,37 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
10.1 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
275,54
Економія при броні: -8,27 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 14-Е
10.4 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
В містах поряд
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Європейська, 6
12.8 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Головатого, 30
31.2 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
323,37
Економія при броні: -9,70 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
102.4 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
309,09
Економія при броні: -9,27 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Бердичів, вул. Житомирська, 38
150.9 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
244,00
Економія при броні: -7,32 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Нижня Горова, 98
160.0 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Лубни, просп. Володимирський, 36-Б
182.6 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 88
231.5 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гадяч, вул. Гадяцького договору, 23
245.8 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
248.5 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
246,00
Економія при броні: -7,38 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рокитне, вул. Дубовця Руслана, 22
248.7 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Шостка, вул. Чернігівська, 9
258.5 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Староміська, 25
277.7 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
135,03
Економія при броні: -27,71 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, бульв. Шевченка Тараса, 3-Т
296.1 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА