Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Кривий Ріг
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 28
60.9 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
50,09
Економія при броні: -0,01 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
126.0 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
131.4 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
146.5 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
148.4 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Южноукраїнськ, бульв. Шевченка Тараса, 3-Т
164.8 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Нижня Горова, 98
193.9 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 1/1-А
194.8 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166/1
196.4 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 21/51
196.9 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, пров. Коперативний, 8-А
205.4 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 8
206.9 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Лубни, просп. Володимирський, 36-Б
236.3 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
248.9 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
309,09
Економія при броні: -9,27 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
256.0 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Гадяч, вул. Гадяцького договору, 23
277.7 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
312.4 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
70,89
Економія при броні: -17,15 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
313.0 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Ізюм, вул. Київська, 13-Е
322.9 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА