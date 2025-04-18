Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Харків
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
70,89
Економія при броні: -17,15 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Ізюм, вул. Київська, 13-Е
114.3 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, пров. Коперативний, 8-А
128.4 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 8
130.3 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 21/51
164.0 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166/1
165.0 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 1/1-А
165.2 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Гадяч, вул. Гадяцького договору, 23
166.2 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Лубни, просп. Володимирський, 36-Б
232.1 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
249.3 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
251.5 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
252.9 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шостка, вул. Чернігівська, 9
285.3 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 28
303.2 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
50,09
Економія при броні: -0,01 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Нижня Горова, 98
304.5 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
313.9 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
343.8 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
309,09
Економія при броні: -9,27 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Головатого, 30
380.0 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
323,37
Економія при броні: -9,70 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
401.6 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
275,54
Економія при броні: -8,27 грн