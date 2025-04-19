Київ
Дезрадин (Dezradin)

Дезрадин (Dezradin)

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В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
64.6 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
92,05 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 1/1-А
65.4 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
158,52 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166/1
67.2 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
292,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 21/51
67.4 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
207,44 грн
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
71.8 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
120,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 28
109.8 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
50,09
Економія при броні: -0,01 грн
50,08 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 8
131.2 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
298,38 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
134.8 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
44,09 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Ізюм, вул. Київська, 13-Е
190.8 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
284,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
194.6 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
70,89
Економія при броні: -17,15 грн
53,74 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
195.2 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
268,65 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Гадяч, вул. Гадяцького договору, 23
223.8 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
204,04 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Лубни, просп. Володимирський, 36-Б
224.0 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
287,25 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Нижня Горова, 98
235.0 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
210,31 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
275.4 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
262,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
277.8 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
283,32 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Южноукраїнськ, бульв. Шевченка Тараса, 3-Т
289.4 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
291,87 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
292.3 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
309,09
Економія при броні: -9,27 грн
299,82 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Головатого, 30
359.4 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
323,37
Економія при броні: -9,70 грн
313,67 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
379.4 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
275,54
Економія при броні: -8,27 грн
267,27 грн
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