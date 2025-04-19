Київ
Про товар
Ціни
Діагнози
Дезрадин (Dezradin)
Дезрадин (Dezradin)
Дніпро
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування за:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
64.6 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
92,05
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 1/1-А
65.4 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
158,52
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166/1
67.2 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
292,80
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 21/51
67.4 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
207,44
грн
Забронювати
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
71.8 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
120,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 28
109.8 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
50,09
Економія при броні:
-0,01 грн
50,08
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 8
131.2 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
298,38
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
134.8 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
44,09
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Ізюм, вул. Київська, 13-Е
190.8 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
284,70
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
194.6 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
70,89
Економія при броні:
-17,15 грн
53,74
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
195.2 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
268,65
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Гадяч, вул. Гадяцького договору, 23
223.8 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
204,04
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Лубни, просп. Володимирський, 36-Б
224.0 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
287,25
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Нижня Горова, 98
235.0 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
210,31
грн
Забронювати
D.s.
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
275.4 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
262,90
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
277.8 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
283,32
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Южноукраїнськ, бульв. Шевченка Тараса, 3-Т
289.4 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
291,87
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
292.3 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
309,09
Економія при броні:
-9,27 грн
299,82
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Головатого, 30
359.4 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
323,37
Економія при броні:
-9,70 грн
313,67
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
379.4 км
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
КРКА
275,54
Економія при броні:
-8,27 грн
267,27
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню