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Надропарин-Фармекс (Nadroparin-Pharmex)
Надропарин-Фармекс (Nadroparin-Pharmex)
Львів
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Відчиняється о 08:00
Сквира, вул. Соборна, 12
405.4 км
Надропарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 2850 анти-Ха МО шприц 0.3 мл №10
Здоров'я
724,20
грн
Забрати 23.04 після 12:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Пісківка, вул. Привокзальна, 11-А
408.0 км
Надропарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 2850 анти-Ха МО шприц 0.3 мл №10
Здоров'я
724,20
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Макарів, вул. Хмельницького Богдана, 64
417.5 км
Надропарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 2850 анти-Ха МО шприц 0.3 мл №10
Здоров'я
724,20
грн
Забрати 22.04 після 19:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Макарів, вул. Ростовського Димитрія, 34
418.5 км
Надропарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 2850 анти-Ха МО шприц 0.3 мл №10
Здоров'я
724,20
грн
Забрати 22.04 після 19:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Макарів, вул. Набережна, 3
418.6 км
Надропарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 2850 анти-Ха МО шприц 0.3 мл №10
Здоров'я
724,20
грн
Забрати 22.04 після 20:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бишів, вул. Київська, 53-А
421.5 км
Надропарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 2850 анти-Ха МО шприц 0.3 мл №10
Здоров'я
724,20
грн
Забрати 22.04 після 20:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Фастів, вул. Соборна, 65
422.1 км
Надропарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 2850 анти-Ха МО шприц 0.3 мл №10
Здоров'я
724,20
грн
Забрати 23.04 після 12:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 44/1
422.2 км
Надропарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 2850 анти-Ха МО шприц 0.3 мл №10
Здоров'я
724,20
грн
Забрати 23.04 після 12:00
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 28
422.6 км
Надропарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 2850 анти-Ха МО шприц 0.3 мл №10
Здоров'я
724,20
грн
Забрати 23.04 після 12:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 26
422.6 км
Надропарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 2850 анти-Ха МО шприц 0.3 мл №10
Здоров'я
724,20
грн
Забрати 23.04 після 12:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 27
422.7 км
Надропарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 2850 анти-Ха МО шприц 0.3 мл №10
Здоров'я
724,20
грн
Забрати 23.04 після 12:00
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Фастів, пл. Привокзальна, 19
423.7 км
Надропарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 2850 анти-Ха МО шприц 0.3 мл №10
Здоров'я
724,20
грн
Забрати 22.04 після 20:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Галафєєва, 18
423.8 км
Надропарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 2850 анти-Ха МО шприц 0.3 мл №10
Здоров'я
724,20
грн
Забрати 22.04 після 20:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Фастів, вул. Галафєєва, 43
423.9 км
Надропарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 2850 анти-Ха МО шприц 0.3 мл №10
Здоров'я
724,20
грн
Забрати 22.04 після 20:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Володарка, вул. Армійська, 4
426.6 км
Надропарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 2850 анти-Ха МО шприц 0.3 мл №10
Здоров'я
724,20
грн
Забрати 22.04 після 20:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бородянка, вул. Семашко, 2
429.7 км
Надропарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 2850 анти-Ха МО шприц 0.3 мл №10
Здоров'я
724,20
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бородянка, вул. Центральна, 349
430.1 км
Надропарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 2850 анти-Ха МО шприц 0.3 мл №10
Здоров'я
724,20
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
434.0 км
Надропарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 2850 анти-Ха МО шприц 0.3 мл №10
Здоров'я
724,20
грн
Забрати 22.04 після 19:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Добровольчих Батальйонів, 2-А
434.1 км
Надропарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 2850 анти-Ха МО шприц 0.3 мл №10
Здоров'я
724,20
грн
Забрати 22.04 після 19:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Клавдієво-Тарасове, вул. Привокзальна, 2
434.5 км
Надропарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 2850 анти-Ха МО шприц 0.3 мл №10
Здоров'я
724,20
грн
Забрати 22.04 після 16:00
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