Амлодипін-Здоров'я (Amlodipine-Zdorovye)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 136 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
9,75
Економія при броні: -0,49 грн
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
19,53
Економія при броні: -0,76 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
10,23
Економія при броні: -0,48 грн
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
20,42
Економія при броні: -0,95 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 56 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
10,06
Економія при броні: -0,31 грн
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
20,46
Економія при броні: -0,63 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
10,80
Економія при броні: -1,52 грн
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
21,60
Економія при броні: -2,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
6,53
Економія при броні: -0,35 грн
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
19,58
Економія при броні: -0,82 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
9,75
Економія при броні: -0,35 грн
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
19,99
Економія при броні: -1,12 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
10,33
Економія при броні: -0,92 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
9,93
Економія при броні: -0,61 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
9,81
Економія при броні: -0,41 грн
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
21,17
Економія при броні: -2,02 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я