Амлодипін-Здоров'я (Amlodipine-Zdorovye)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 147 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
10,88
Економія при броні: -0,85 грн
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
19,84
Економія при броні: -1,99 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
10,55
Економія при броні: -0,48 грн
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
21,09
Економія при броні: -0,88 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
10,31
Економія при броні: -0,97 грн
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
19,61
Економія при броні: -0,88 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
9,84
Економія при броні: -0,59 грн
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
21,71
Економія при броні: -2,98 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
8,84
Економія при броні: -0,44 грн
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
21,10
Економія при броні: -2,07 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
10,62
Економія при броні: -1,40 грн
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
21,23
Економія при броні: -2,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
10,69
Економія при броні: -0,59 грн
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
20,60
Економія при броні: -0,94 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
10,12
Економія при броні: -0,54 грн
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
20,25
Економія при броні: -1,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
10,74
Економія при броні: -1,47 грн
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
19,92
Економія при броні: -1,19 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
10,61
Економія при броні: -1,50 грн
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
19,35
Економія при броні: -0,93 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
10,69
Економія при броні: -1,58 грн
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
21,38
Економія при броні: -3,06 грн