Амлодипін-Здоров'я (Amlodipine-Zdorovye)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 67 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
10,22
Економія при броні: -0,48 грн
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
21,41
Економія при броні: -1,18 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
10,15
Економія при броні: -0,40 грн
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
20,27
Економія при броні: -0,79 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
10,07
Економія при броні: -0,65 грн
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
20,26
Економія при броні: -1,24 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
9,88
Економія при броні: -0,42 грн
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
19,86
Економія при броні: -0,85 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
10,08
Економія при броні: -0,64 грн
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
20,58
Економія при броні: -1,54 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
10,03
Економія при броні: -0,59 грн
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
21,65
Економія при броні: -2,80 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
10,91
Економія при броні: -1,47 грн
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
20,23
Економія при броні: -1,38 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
10,71
Економія при броні: -1,27 грн
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
19,85
Економія при броні: -1,64 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
10,73
Економія при броні: -0,64 грн
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
19,57
Економія при броні: -1,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
10,07
Економія при броні: -0,33 грн
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
20,38
Економія при броні: -0,67 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
9,60
Економія при броні: -0,78 грн
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
19,81
Економія при броні: -1,24 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
3.7 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
10,05
Економія при броні: -0,61 грн
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
21,69
Економія при броні: -3,47 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
10,61
Економія при броні: -1,17 грн
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
19,67
Економія при броні: -1,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
9,85
Економія при броні: -0,38 грн
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
21,21
Економія при броні: -3,00 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 56
3.8 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
9,53
Економія при броні: -0,68 грн
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
19,89
Економія при броні: -1,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
3.8 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
10,25
Економія при броні: -0,94 грн
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
20,54
Економія при броні: -1,83 грн