Амлодипін-Здоров'я (Amlodipine-Zdorovye)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 57 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
10,08
Економія при броні: -0,61 грн
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
20,30
Економія при броні: -1,24 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
9,68
Економія при броні: -0,48 грн
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
20,07
Економія при броні: -0,99 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
9,94
Економія при броні: -0,75 грн
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
21,44
Економія при броні: -3,07 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
9,96
Економія при броні: -0,62 грн
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
21,50
Економія при броні: -2,43 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
9,60
Економія при броні: -0,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
9,66
Економія при броні: -0,53 грн
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
21,58
Економія при броні: -3,24 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Куліша, 47
1.2 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
9,82
Економія при броні: -0,67 грн
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
20,13
Економія при броні: -1,07 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
1.3 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
9,98
Економія при броні: -0,54 грн
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
20,34
Економія при броні: -1,13 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Городоцька, 159
1.4 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
1.4 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
1.5 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.5 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
9,98
Економія при броні: -0,50 грн
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
19,66
Економія при броні: -0,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Гайдамацька, 18
1.8 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
10,61
Економія при броні: -0,55 грн
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
19,30
Економія при броні: -0,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
1.8 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
10,02
Економія при броні: -0,57 грн
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
21,64
Економія при броні: -2,58 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
2.0 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я