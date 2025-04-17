Амлодипін-Здоров'я (Amlodipine-Zdorovye)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 412 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
10,51
Економія при броні: -0,59 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
10,00
Економія при броні: -0,49 грн
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
20,02
Економія при броні: -0,98 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
20,56
Економія при броні: -1,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
9,66
Економія при броні: -0,39 грн
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
20,67
Економія при броні: -0,84 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
9,70
Економія при броні: -0,50 грн
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
19,88
Економія при броні: -0,82 грн
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
1.6 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
10,20
Економія при броні: -0,33 грн
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
21,09
Економія при броні: -0,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
20,04
Економія при броні: -0,83 грн