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Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер, №30 - Одеса (64137) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: упаковка (1)
17,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Грецька, 46
Всього: упаковка (1)
15,80 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Пушкінська, 83
Всього: упаковка (6)
17,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г
Всього: упаковка (1)
14,48 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (5)
16,56 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Говорова Маршала, 11-А
Всього: упаковка (1)
15,62 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, дорога Миколаївська, 301
Всього: упаковка (1)
14,47 грн
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, просп. Глушка Академіка, 15
Всього: упаковка (18)
16,56 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
Всього: упаковка (2)
16,56 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 68
Всього: упаковка (2)
17,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 30/1
Всього: упаковка (1)
17,10 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Усатове, вул. Лесі Українки, 151
Всього: блістер (2)
15,62 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 3-В
Всього: упаковка (1)
15,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 21-А
Всього: упаковка (1)
15,62 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Южне, вул. Хіміків, 27-Г
Всього: упаковка (4)
17,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Арциз, вул. Добровольського, 1
Всього: упаковка (1)
13,27 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
Всього: упаковка (5)
16,56 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Миколаїв, вул. Соборна, 7
Всього: упаковка (1)
16,55 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Миколаїв, вул. Чкалова, 91-А
Всього: блістер (2)
17,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
Всього: упаковка (5)
16,56 грн