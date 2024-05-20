Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер, №30 - Одеса (64137) Лікарський препарат - ціни
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Аптека tas
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Одеса, просп. Глушка Академіка, 15
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Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 30/1
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Всього: блістер (2)
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Усатове, вул. Лесі Українки, 151
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Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 3-В
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Чорноморськ, вул. Олександрійська, 21-А
Мед-сервіс
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Южне, вул. Хіміків, 27-Г
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Арциз, вул. Добровольського, 1
Мед-сервіс
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Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
Мед-сервіс
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Миколаїв, вул. Чкалова, 91-А
Мед-сервіс
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