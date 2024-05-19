Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер, №30 - Львів (64137) Лікарський препарат - ціни
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Аптека сальве
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Жовква, вул. Львівська, 76-А
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Всього: блістер (2)
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Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 30-А
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Яворів, пл. Ринок, 20/16
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Добротвір, вул. Франка Івана, 18-Б
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Червоноград, вул. Грушевського Михайла, 4