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Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер, №30 - Львів (64137) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
15,27 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (1)
14,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Львів, вул. Франка Івана, 7
Всього: упаковка (1)
15,27 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: упаковка (1)
14,47 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: упаковка (1)
14,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Львів, вул. Личаківська, 71
Всього: упаковка (1)
14,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
Всього: блістер (2)
14,47 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Львів, вул. Лінкольна, 29
Всього: упаковка (2)
15,62 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Львів, вул. Кульпарківська, 172-А
Всього: упаковка (1)
15,62 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Львів, вул. Симоненка Василя, 7
Всього: упаковка (1)
17,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Львів, вул. Наукова, 59
Всього: упаковка (1)
15,62 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Львів, просп. Червоної Калини, 42
Всього: упаковка (1)
18,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Львів, вул. Сихівська, 26
Всього: упаковка (1)
15,62 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Львів, вул. Величковського, 40
Всього: упаковка (1)
15,62 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Городоцька, 2
Всього: таблетки (20)
15,25 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Тарнавського, 104-Б
Всього: упаковка (2)
17,93 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 117
Всього: упаковка (14)
17,96 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 51
Всього: упаковка (5)
17,96 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Городоцька, 212
Всього: таблетки (20)
14,00 грн
В інших містах:
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Брюховичі, вул. Львівська, 23-А
Всього: упаковка (5)
17,10
Економія: -0,10 грн
17,00 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Жовква, вул. Львівська, 76-А
Всього: упаковка (1)
15,72 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 30-А
Всього: блістер (2)
14,47 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Яворів, пл. Ринок, 20/16
Всього: упаковка (1)
13,27 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Добротвір, вул. Франка Івана, 18-Б
Всього: упаковка (2)
17,96
Економія: -1,95 грн
16,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Червоноград, вул. Грушевського Михайла, 4
Всього: упаковка (1)
14,45 грн