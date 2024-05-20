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Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер, №30 - Запоріжжя (47822) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 67 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (1)
8,99
Економія: -1,19 грн
7,80 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (6)
8,99
Економія: -1,19 грн
7,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (3)
8,29 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
9,02
Економія: -1,02 грн
8,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (5)
8,99
Економія: -1,19 грн
7,80 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (2)
8,99
Економія: -1,19 грн
7,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
8,28 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (1)
8,99
Економія: -1,19 грн
7,80 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
8,99
Економія: -1,19 грн
7,80 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
Всього: упаковка (8)
8,94
Економія: -1,14 грн
7,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (2)
8,70 грн
Аптеки 24 години
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
Всього: упаковка (6)
8,94
Економія: -1,14 грн
7,80 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (10)
8,89
Економія: -1,09 грн
7,80 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Всього: упаковка (1)
8,99
Економія: -1,19 грн
7,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (1)
8,62
Економія: -0,37 грн
8,25 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (12)
8,94
Економія: -1,14 грн
7,80 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (6)
8,99
Економія: -1,19 грн
7,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (2)
8,60
Економія: -0,60 грн
8,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
Всього: упаковка (1)
8,30 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 131
Всього: упаковка (3)
7,65 грн