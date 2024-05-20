Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер, №30 - Одеса (47822) Лікарський препарат - ціни
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Одеса, вул. Петрова Генерала, 61
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Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
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Одеса, просп. Глушка Академіка, 15
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Одеса, бульв. Десантний, 1
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Одеса, вул. Кримська, 71
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Всього: упаковка (4)
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Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 30/1
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Всього: упаковка (1)
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Фонтанка, вул. Чехова, 1/1
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Всього: упаковка (2), блістер (2)
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Великодолинське, вул. Чорноморська, 2
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Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Чорноморськ, вул. Данченка, 21/80-Н
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Всього: блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 21:30
Чорноморськ, вул. Шума Віталія, 13-Б
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Всього: упаковка (1)
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Чорноморськ, вул. Олександрійська, 21-А