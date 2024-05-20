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Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер, №30 - Одеса (47822) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (10)
7,84 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (3)
8,61
Економія: -0,61 грн
8,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г
Всього: упаковка (4)
7,81 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (2)
8,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Петрова Генерала, 61
Всього: упаковка (7)
7,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Говорова Маршала, 11-А
Всього: упаковка (1)
7,23 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
Всього: упаковка (1)
8,60 грн
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, просп. Глушка Академіка, 15
Всього: упаковка (10)
8,31 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
Всього: упаковка (1)
8,27 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Архітекторська, 22
Всього: упаковка (1)
8,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, бульв. Десантний, 1
Всього: упаковка (1)
8,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Кримська, 71
Всього: упаковка (1)
8,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, просп. Добровольського, 123
Всього: упаковка (2)
8,31
Економія: -0,31 грн
8,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, просп. Добровольського, 114/5
Всього: упаковка (1)
8,30
Економія: -0,30 грн
8,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 30/1
Всього: упаковка (4)
8,60 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Фонтанка, вул. Чехова, 1/1
Всього: упаковка (1)
7,22 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Великодолинське, вул. Чорноморська, 2
Всього: упаковка (2), блістер (2)
7,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Чорноморськ, вул. Данченка, 21/80-Н
Всього: упаковка (9)
7,81 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Чорноморськ, вул. Шума Віталія, 13-Б
Всього: блістер (2)
7,22 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 21-А
Всього: упаковка (1)
7,23 грн