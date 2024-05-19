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Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер, №30 - Львів (47822) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 31 аптеці
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
7,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
7,97
Економія: -0,80 грн
7,17 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
8,30
Економія: -0,30 грн
8,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
7,23 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
Всього: упаковка (1)
8,98 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Львів, вул. Франка Івана, 7
Всього: упаковка (1)
7,80 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Моршинська, 2
Всього: упаковка (2)
8,98 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Львів, вул. Личаківська, 71
Всього: упаковка (1), блістер (2)
7,23 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Караффи-Корбут Софії, 22-А
Всього: упаковка (1)
8,98 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Львів, вул. Володимира Великого, 35-А
Всього: упаковка (1)
7,81 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Перфецького, 1
Всього: упаковка (2)
8,40
Економія: -0,40 грн
8,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Замарстинівська, 178
Всього: упаковка (1)
7,00 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 223
Всього: упаковка (1)
8,65
Економія: -0,08 грн
8,57 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 225
Всього: упаковка (1)
8,98 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Виговського Івана, 32
Всього: упаковка (3)
8,98 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Львів, вул. Патона, 2/7
Всього: упаковка (1)
8,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Львів, вул. Симоненка Василя, 7
Всього: упаковка (2)
8,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Львів, вул. Стрийська, 45-Ж
Всього: упаковка (6)
7,81 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Медової Печери, 1
Всього: таблетки (20)
8,98 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Львів, вул. Наукова, 59
Всього: упаковка (3)
7,80 грн