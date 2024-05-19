Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер, №30 - Львів (47822) Лікарський препарат - ціни
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Львів, вул. Леонтовича, 1
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Львів, вул. Шпитальна, 8
Подорожник
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Львів, пл. Міцкевича, 6/7
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Львів, пл. Міцкевича, 5
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Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
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Львів, вул. Франка Івана, 7
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Львів, вул. Моршинська, 2
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Львів, вул. Личаківська, 71
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Львів, вул. Караффи-Корбут Софії, 22-А
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Львів, вул. Володимира Великого, 35-А
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Перфецького, 1
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Львів, вул. Замарстинівська, 178
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 223
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Львів, вул. Хмельницького Богдана, 225
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Виговського Івана, 32
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Львів, вул. Патона, 2/7
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
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Львів, вул. Симоненка Василя, 7
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (6)
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Львів, вул. Стрийська, 45-Ж
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Всього: таблетки (20)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Медової Печери, 1
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 48 хв
Львів, вул. Наукова, 59