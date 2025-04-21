БЛОГІР-3 сироп

Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
155,13
Економія при броні: -7,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
129,49
Економія при броні: -6,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Соборна, 35
1.6 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.7 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
135,05
Економія при броні: -7,79 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 6
2.9 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
133,98
Економія при броні: -8,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 37
3.3 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
138,93
Економія при броні: -7,59 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
3.7 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, шосе Хмельницьке, 21
3.8 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Пирогова, 111-А
4.7 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. 600-Річчя / Келецька, 50/49
5.2 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, перех. Українця Владислава / Шевченка, 2/16
53.0 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
181,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, просп. Свободи, 21-Б
53.0 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
181,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмільник, просп. Свободи, 19
53.1 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
181,50 грн