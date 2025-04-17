БЛОГІР-3 сироп

Київ (адресу не вказано)
Доступно в 152 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
154,57
Економія при броні: -8,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
1.8 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
2.1 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
171,18
Економія при броні: -11,98 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
2.1 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
2.2 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
80,00
Економія при броні: -5,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
2.4 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
161,62
Економія при броні: -8,38 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, пл. Вокзальна, 1
2.7 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
127,83
Економія при броні: -4,55 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Межигірська, 56
2.8 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
2.9 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо