БЛОГІР-3 сироп

Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках у Кривий Ріг
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
170,08
Економія при броні: -10,88 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.0 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 22
4.1 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21-В
4.5 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
155,01
Економія при броні: -9,74 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Лісового, 14-А
6.9 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
156,80
Економія при броні: -6,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 7
7.1 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
162,83
Економія при броні: -5,72 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 12-А
7.5 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
172,51
Економія при броні: -9,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 5-А
7.5 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
7.6 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
12.0 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
170,58
Економія при броні: -7,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 20-Д
12.4 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
170,97
Економія при броні: -6,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 7
12.5 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
160,04
Економія при броні: -5,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 28
14.3 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 39
14.3 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 20-А
15.9 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
162,87
Економія при броні: -8,64 грн
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Апостолове, вул. Центральна, 57
36.8 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
181,50 грн