БЛОГІР-3 сироп

Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 115 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
168,27
Економія при броні: -8,17 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
162,88
Економія при броні: -7,66 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
119,24
Економія при броні: -5,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
164,80
Економія при броні: -9,58 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
167,02
Економія при броні: -7,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
169,40
Економія при броні: -9,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
162,99
Економія при броні: -9,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
161,73
Економія при броні: -7,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
172,36
Економія при броні: -10,17 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
4.2 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
4.4 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
4.5 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо