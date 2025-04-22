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БЛОГІР-3 сироп
БЛОГІР-3 сироп
Чернігів
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Подорожник
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Відчиняється о 08:00
Бахмач, вул. Дружби, 9
112.5 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
181,50
грн
Забрати 24.04 після 12:00
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, перех. Мазепи Івана / Шолуденка, 13/9
115.5 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
65,79
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Короп, вул. Успенська, 1
115.6 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
181,50
грн
Забрати 24.04 після 12:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 87
117.5 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
113,87
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 68-А
117.7 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
152,62
Економія при броні:
-6,35 грн
146,27
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 60/10
117.9 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
154,92
Економія при броні:
-9,65 грн
145,27
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 80
118.1 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
110,83
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 60
118.7 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
153,79
Економія при броні:
-6,53 грн
147,26
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 59/1
119.0 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
111,42
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Градинська, 1
119.1 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
166,50
Економія при броні:
-7,30 грн
159,20
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
119.3 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
152,21
Економія при броні:
-7,93 грн
144,28
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
119.8 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
155,91
Економія при броні:
-10,64 грн
145,27
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 26
119.8 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
121,91
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8-Д
120.4 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
132,26
Економія при броні:
-6,89 грн
125,37
грн
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Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 65
120.8 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
155,88
Економія при броні:
-9,61 грн
146,27
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 67-А
121.3 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
72,03
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Каштанова, 5-В
121.3 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
156,98
Економія при броні:
-10,71 грн
146,27
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 37-Б
121.7 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
70,82
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 30-А
121.7 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
71,97
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
121.8 км
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 5 мг блістер №10
Белупо
124,70
грн
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