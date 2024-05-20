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Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл касета у пачці, №10 - Одеса (407963) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 91 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: ампула (8)
638,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
737,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
737,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: ампула (9)
722,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
737,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
605,72 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
656,75
Економія: -86,24 грн
570,51 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
737,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
805,30
Економія: -154,76 грн
650,54 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
737,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
737,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: розчин для ін'єкцій (9)
777,96
Економія: -62,78 грн
715,18 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: ампула (5)
681,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (2)
813,20
Економія: -77,35 грн
735,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
767,27
Економія: -38,38 грн
728,89 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: ампула (6)
608,46 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
716,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
737,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (1)
552,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
622,40 грн