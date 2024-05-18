Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл касета у пачці, №10 - Харків (407963) Лікарський препарат - ціни
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Всього: упаковка (27)
Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
Аптека низьких цін
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Всього: розчин для ін'єкцій (9)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82