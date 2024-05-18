Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУПСИХОАНАЛЕПТИКИПСИХОСТИМУЛЯТОРИ, ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ СИНДРОМІ ПОРУШЕННЯ УВАГИ ТА ГІПЕРАКТИВНОСТІ (ADHD), ТА НООТРОПНІ ЗАСОБИРізні психостимулювальні та ноотропні засобиЦитиколінАксотилінЦіни в аптеках

Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл касета у пачці, №10 - Харків (407963) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 94 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
737,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: ампула (5)
767,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
737,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
743,10 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
737,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
737,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (3)
713,20 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
746,60 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
737,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2), ампула (4)
773,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
767,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (1)
714,70 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (1)
713,10 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: ампула (4)
710,30 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: ампула (5)
753,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1), ампула (3)
853,59
Економія: -146,61 грн
706,98 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
737,00 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
737,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
681,74 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: розчин для ін'єкцій (9)
751,23
Економія: -104,08 грн
647,15 грн