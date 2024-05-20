Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип, №10 - Запоріжжя (342977) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 97 аптеках
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Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
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Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
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Запоріжжя, просп. Соборний, 152
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Запоріжжя, просп. Соборний, 129
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Всього: стрип (1)
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Запоріжжя, вул. Українська, 42
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Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
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Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
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Запоріжжя, просп. Соборний, 147
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Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Аптека шар@
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Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
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Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
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Всього: супозиторії ректальні (5)
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Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
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Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
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Всього: супозиторії ректальні (5)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121