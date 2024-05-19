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ATC-класифікаціяАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИІМУНОСТИМУЛЯТОРИІМУНОСТИМУЛЯТОРИІнтерферониІнтерферон альфа-2bАльфарекін®Ціни в аптеках

Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип, №10 - Львів (342977) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 60 аптеках
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
921,99
Економія: -106,24 грн
815,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
799,03 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
1009,99
Економія: -194,24 грн
815,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (4)
984,99
Економія: -169,24 грн
815,75 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2)
1325,10
Економія: -513,30 грн
811,80 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
904,99
Економія: -89,24 грн
815,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
1035,99
Економія: -220,24 грн
815,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
1039,99
Економія: -224,24 грн
815,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
799,03 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
906,99
Економія: -91,24 грн
815,75 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
959,99
Економія: -144,24 грн
815,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1), стрип (1)
928,57
Економія: -50,57 грн
878,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
1039,99
Економія: -224,24 грн
815,75 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
842,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (1)
1038,99
Економія: -223,24 грн
815,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Куліша, 47
Всього: упаковка (1)
799,03 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (1)
850,99
Економія: -35,24 грн
815,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (6)
947,49
Економія: -68,57 грн
878,92 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Всього: упаковка (1)
700,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Зелена, 7/7
Всього: упаковка (1)
799,03 грн