Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип, №10 - Львів (342975) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 39 аптеках
Пульс
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Леонтовича, 1
Аптека шар@
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Львів, вул. Городоцька, 80
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Подорожник
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Львів, просп. Свободи, 49
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
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Львів, пл. Міцкевича, 5
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Городоцька, 102
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Куліша, 47
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Городоцька, 153
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Франка Івана, 7
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Пульс
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Всього: супозиторії ректальні (5)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Моршинська, 2
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1), стрип (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 1
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 45
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Чернігівська, 6