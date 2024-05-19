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ATC-класифікаціяАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИІМУНОСТИМУЛЯТОРИІМУНОСТИМУЛЯТОРИІнтерферониІнтерферон альфа-2bАльфарекін®Ціни в аптеках

Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип, №10 - Львів (342975) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 39 аптеках
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
488,47 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
548,05
Економія: -26,25 грн
521,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
651,99
Економія: -153,73 грн
498,26 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
598,99
Економія: -100,73 грн
498,26 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
683,99
Економія: -185,73 грн
498,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
488,48 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
568,99
Економія: -31,66 грн
537,33 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
778,00
Економія: -279,80 грн
498,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
514,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Куліша, 47
Всього: упаковка (1)
488,05 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Городоцька, 153
Всього: упаковка (2)
628,00
Економія: -129,80 грн
498,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Франка Івана, 7
Всього: упаковка (1)
408,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Всього: упаковка (1)
517,80 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Моршинська, 2
Всього: супозиторії ректальні (5)
490,80 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 1
Всього: упаковка (1), стрип (1)
699,10
Економія: -195,90 грн
503,20 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 45
Всього: упаковка (1)
544,99
Економія: -46,73 грн
498,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (1)
551,73
Економія: -17,73 грн
534,00 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: упаковка (1)
572,99
Економія: -74,73 грн
498,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: упаковка (1)
488,48 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Чернігівська, 6
Всього: упаковка (1)
408,60 грн