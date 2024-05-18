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ATC-класифікаціяАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИІМУНОСТИМУЛЯТОРИІМУНОСТИМУЛЯТОРИІнтерферониІнтерферон альфа-2bАльфарекін®Ціни в аптеках

Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (342975) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 102 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: супозиторії ректальні (5)
499,50
Економія: -49,64 грн
449,86 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1)
486,21
Економія: -44,53 грн
441,68 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (2)
562,69
Економія: -25,83 грн
536,86 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (1)
433,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
497,07
Економія: -15,27 грн
481,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
488,05 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
628,00
Економія: -124,80 грн
503,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
514,18
Економія: -32,38 грн
481,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
488,12
Економія: -26,32 грн
461,80 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
470,16
Економія: -16,16 грн
454,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
603,31
Економія: -39,58 грн
563,73 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (2)
586,43
Економія: -49,09 грн
537,34 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (1)
448,24
Економія: -17,32 грн
430,92 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
Всього: упаковка (1)
469,70
Економія: -21,90 грн
447,80 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
639,30
Економія: -136,10 грн
503,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (1)
557,99
Економія: -59,73 грн
498,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
Всього: упаковка (1)
408,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Всього: упаковка (1)
517,79 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 13
Всього: упаковка (1)
478,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
Всього: упаковка (1)
475,35
Економія: -29,35 грн
446,00 грн