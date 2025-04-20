Київ
Пейона (Peyona)

Пейона (Peyona)

Запоріжжя (адресу не вказано)
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В містах поряд
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
72.6 км
Пейона розчин для інфузій та орального застосування 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Кьєзі Фармасьютичі
5633,40
Економія при броні: -280,30 грн
5353,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Київ, вул. Срібнокільська, 20-В
435.4 км
Пейона розчин для інфузій та орального застосування 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Кьєзі Фармасьютичі
2156,72 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
444.2 км
Пейона розчин для інфузій та орального застосування 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Кьєзі Фармасьютичі
5624,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Київ, вул. Солом'янська, 33
444.2 км
Пейона розчин для інфузій та орального застосування 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Кьєзі Фармасьютичі
4729,55 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
444.3 км
Пейона розчин для інфузій та орального застосування 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Кьєзі Фармасьютичі
5399,90 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15-Б
448.6 км
Пейона розчин для інфузій та орального застосування 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Кьєзі Фармасьютичі
5276,70 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
625.8 км
Пейона розчин для інфузій та орального застосування 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Кьєзі Фармасьютичі
5706,70 грн
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