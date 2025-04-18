Київ (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Пейона розчин для інфузій та орального застосування 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Кьєзі Фармасьютичі
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Пейона розчин для інфузій та орального застосування 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Кьєзі Фармасьютичі
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
4.1 км
Пейона розчин для інфузій та орального застосування 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Кьєзі Фармасьютичі
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15-Б
4.3 км
Пейона розчин для інфузій та орального застосування 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Кьєзі Фармасьютичі
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Срібнокільська, 20-В
9.0 км
Пейона розчин для інфузій та орального застосування 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Кьєзі Фармасьютичі
В містах поряд
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
277.7 км
Пейона розчин для інфузій та орального застосування 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Кьєзі Фармасьютичі
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
385.7 км
Пейона розчин для інфузій та орального застосування 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Кьєзі Фармасьютичі
5700,65
Економія при броні: -347,55 грн