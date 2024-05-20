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Альцмерат розчин оральний 600 мг/7 мл флакон 7 мл, №10 - Запоріжжя (597238) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 175 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (55)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
809,80 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (2)
860,00
Економія: -120,00 грн
740,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (4)
910,00
Економія: -170,00 грн
740,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (2)
899,28
Економія: -91,46 грн
807,82 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1), флакон (3)
915,54
Економія: -139,71 грн
775,83 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
862,13
Економія: -97,56 грн
764,57 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
860,00
Економія: -120,00 грн
740,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: розчин оральний (1)
860,00
Економія: -120,00 грн
740,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
861,66
Економія: -97,09 грн
764,57 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
896,15
Економія: -99,99 грн
796,16 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
746,95 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (1)
860,00
Економія: -120,00 грн
740,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1), флакон (5)
911,46
Економія: -125,09 грн
786,37 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1), флакон (7)
900,50
Економія: -156,49 грн
744,01 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
922,20
Економія: -135,00 грн
787,20 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (55)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
809,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
915,80
Економія: -175,11 грн
740,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
912,41
Економія: -104,10 грн
808,31 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2), флакон (3)
917,02
Економія: -136,61 грн
780,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
917,28
Економія: -176,59 грн
740,69 грн