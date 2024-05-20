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Альцмерат розчин оральний 600 мг/7 мл флакон 7 мл, №10 - Одеса (597238) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 162 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (3)
794,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (5), флакон (5)
920,07
Економія: -66,88 грн
853,19 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (2)
909,37
Економія: -123,00 грн
786,37 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (2)
864,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (2)
794,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
921,20
Економія: -148,87 грн
772,33 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
862,13
Економія: -97,56 грн
764,57 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
794,70 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
908,02
Економія: -93,80 грн
814,22 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (2)
901,89
Економія: -115,52 грн
786,37 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (51)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
809,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (51)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
809,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (2), флакон (6)
911,98
Економія: -126,52 грн
785,46 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (1)
774,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
914,33
Економія: -120,76 грн
793,57 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
794,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
930,59
Економія: -176,48 грн
754,11 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (1), флакон (3)
995,70
Економія: -208,50 грн
787,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Степова, 52/1
Всього: упаковка (1)
1085,60
Економія: -321,20 грн
764,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: упаковка (1)
773,00 грн