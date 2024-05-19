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Альцмерат розчин оральний 600 мг/7 мл флакон 7 мл, №10 - Львів (597238) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 108 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
794,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
929,29
Економія: -144,00 грн
785,29 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (31)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
809,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
748,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (31)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
809,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
849,99
Економія: -85,39 грн
764,60 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
913,46
Економія: -172,77 грн
740,69 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
1096,90
Економія: -332,50 грн
764,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
909,98
Економія: -163,41 грн
746,57 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (31)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
809,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
942,99
Економія: -178,39 грн
764,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
887,99
Економія: -123,39 грн
764,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (31)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
809,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
748,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
862,13
Економія: -97,53 грн
764,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: розчин оральний (5)
862,13
Економія: -97,53 грн
764,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
862,13
Економія: -97,53 грн
764,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: розчин оральний (5)
919,81
Економія: -235,32 грн
684,49 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
770,39
Економія: -5,79 грн
764,60 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
788,00 грн