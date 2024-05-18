Альцмерат розчин оральний 600 мг/7 мл флакон 7 мл, №10 - Харків (597238) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 134 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: розчин оральний (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (5), флакон (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Сумська, 6
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Подорожник
Детальніше
Всього: розчин оральний (9)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: розчин оральний (8)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 73
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, просп. Гагаріна, 84
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (1), флакон (3)
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Літературна, 5
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1), флакон (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60