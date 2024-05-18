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Альцмерат розчин оральний 600 мг/7 мл флакон 7 мл, №10 - Харків (597238) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 134 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
794,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: розчин оральний (2)
963,80
Економія: -170,80 грн
793,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (5), флакон (5)
910,41
Економія: -124,04 грн
786,37 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1)
1051,90
Економія: -287,50 грн
764,40 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
1006,90
Економія: -219,70 грн
787,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: розчин оральний (9)
863,99
Економія: -99,64 грн
764,35 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: розчин оральний (8)
972,83
Економія: -186,59 грн
786,24 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
959,43
Економія: -183,94 грн
775,49 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
861,05
Економія: -96,70 грн
764,35 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Всього: упаковка (5)
995,60
Економія: -208,40 грн
787,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
975,25
Економія: -189,61 грн
785,64 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1)
914,76
Економія: -129,31 грн
785,45 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
908,50
Економія: -122,68 грн
785,82 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
794,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (1)
806,61
Економія: -31,76 грн
774,85 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (2)
1063,10
Економія: -298,70 грн
764,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (1)
794,70 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (1), флакон (3)
993,02
Економія: -207,40 грн
785,62 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Літературна, 5
Всього: упаковка (2)
995,60
Економія: -231,20 грн
764,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (1), флакон (3)
971,43
Економія: -193,86 грн
777,57 грн