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Альцмерат розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл в пачці, №5 - Запоріжжя (395133) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 176 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (102)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
743,70 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
790,00
Економія: -93,00 грн
697,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (2)
840,00
Економія: -143,00 грн
697,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: ампула (1)
757,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1), ампула (3)
825,87
Економія: -130,08 грн
695,79 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
840,80
Економія: -124,58 грн
716,22 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
686,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
791,75
Економія: -89,60 грн
702,15 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (7)
790,00
Економія: -93,00 грн
697,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (102)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
743,70 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
789,82
Економія: -87,67 грн
702,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
822,99
Економія: -80,31 грн
742,68 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
730,53 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (102)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
743,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
837,05
Економія: -141,71 грн
695,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
826,98
Економія: -104,12 грн
722,86 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (2)
846,90
Економія: -123,90 грн
723,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (102)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
743,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1), ампула (1)
841,04
Економія: -161,42 грн
679,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
837,93
Економія: -147,66 грн
690,27 грн