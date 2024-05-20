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Альцмерат розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл в пачці, №5 - Одеса (395133) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 171 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
729,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
844,96
Економія: -61,43 грн
783,53 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
674,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
835,13
Економія: -150,82 грн
684,31 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
745,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
686,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
845,99
Економія: -161,57 грн
684,42 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
791,75
Економія: -89,60 грн
702,15 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: ампула (3)
684,30 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (3)
833,13
Економія: -86,07 грн
747,06 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
828,26
Економія: -107,24 грн
721,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1), ампула (3)
836,41
Економія: -143,86 грн
692,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (56)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
743,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1), ампула (2)
837,53
Економія: -116,68 грн
720,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
839,68
Економія: -147,13 грн
692,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
686,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (5)
686,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (56)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
743,70 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (2)
914,40
Економія: -191,40 грн
723,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Степова, 52/1
Всього: упаковка (2)
997,00
Економія: -298,10 грн
698,90 грн