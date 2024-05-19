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Альцмерат розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл в пачці, №5 - Львів (395133) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 140 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
686,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1), ампула (1)
853,42
Економія: -168,63 грн
684,79 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
743,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
623,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
791,75
Економія: -89,60 грн
702,15 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
774,99
Економія: -72,84 грн
702,15 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
838,89
Економія: -215,82 грн
623,07 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
1007,30
Економія: -308,40 грн
698,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
894,18
Економія: -207,29 грн
686,89 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
743,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
864,99
Економія: -162,84 грн
702,15 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
813,99
Економія: -111,84 грн
702,15 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
892,99
Економія: -190,84 грн
702,15 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
686,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
791,75
Економія: -89,60 грн
702,15 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
791,75
Економія: -89,60 грн
702,15 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
791,75
Економія: -89,60 грн
702,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1), ампула (1)
844,72
Економія: -205,18 грн
639,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
791,75
Економія: -89,60 грн
702,15 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
Всього: упаковка (1)
716,30 грн