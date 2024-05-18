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Альцмерат розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл в пачці, №5 - Харків (395133) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 233 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: ампула (1)
759,05 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
729,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2), ампула (1)
885,12
Економія: -206,02 грн
679,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
767,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: ампула (3)
711,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (3)
836,09
Економія: -114,15 грн
721,94 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (2), ампула (3)
755,85 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2), ампула (3)
768,65 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: ампула (3)
769,40 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
924,70
Економія: -201,70 грн
723,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (77)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
743,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
893,41
Економія: -184,61 грн
708,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1), ампула (3)
753,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: ампула (4)
768,55 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
707,42 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
881,10
Економія: -169,62 грн
711,48 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
Всього: упаковка (1)
768,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (3), ампула (2)
809,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: ампула (1)
761,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (1)
755,90 грн