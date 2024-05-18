Альцмерат розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл в пачці, №5 - Харків (395133) Лікарський препарат - ціни
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Всього: ампула (1)
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Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
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Всього: упаковка (2), ампула (1)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
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Всього: ампула (3)
Відчинено Зачиняється за 29 хв
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
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Всього: упаковка (2), ампула (3)
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Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Перша аптека
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Всього: упаковка (2), ампула (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Перша аптека
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Всього: ампула (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Подорожник
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Всього: упаковка (77)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1), ампула (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Аптека 9-1-1
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Всього: ампула (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Економна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3), ампула (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
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Всього: ампула (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2