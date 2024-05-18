Альцмерат розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл в пачці, №5 - Дніпро (Дніпропетровськ) (395133) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 238 аптеках
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Мед-сервіс
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Всього: розчин для ін'єкцій (1)
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Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Не болей! семья аптек
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Всього: упаковка (22), ампула (1)
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Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
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Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Подорожник
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Аптека низьких цін
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Дніпро, вул. Робоча, 67
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
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Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
1 соціальна аптека
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Дніпро, вул. Робоча, 79-А
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Нє болєй
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Дніпро, вул. Робоча, 168
Аптека шар@
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Всього: упаковка (7)
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Дніпро, вул. Велика Діївська, 36