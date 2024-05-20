Бетайод-Здоров'я розчин нашкірний 100 мг/мл флакон 50 мл, №1 - Запоріжжя (317868) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 18 аптеках
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Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
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Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Народна аптека
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Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Народна аптека
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Запоріжжя, просп. Соборний, 88
Подорожник
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Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Подорожник
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Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
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Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
Елітфарм
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Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
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Запоріжжя, просп. Металургів, 14
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Запоріжжя, просп. Металургів, 14
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Запоріжжя, перех. Святого Миколая / Поштова, 6/25
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Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
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Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
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Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
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Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
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Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
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Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33-А
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Мед-сервіс
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Запоріжжя, вул. Зестафонська, 22
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Вільнянськ, пров. Гнаровської, 11-Б
Мед-сервіс
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Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б