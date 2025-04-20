Летрозол КРКА (Letrozol KRKA)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 165 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
836,20 грн
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
2222,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
842,11
Економія при броні: -37,42 грн
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
2222,90 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
836,20 грн
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
2222,90 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
792,20
Економія при броні: -28,80 грн
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
2222,90 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
806,26
Економія при броні: -17,26 грн
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
836,20 грн
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
2222,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
818,60
Економія при броні: -55,20 грн
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
2222,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
836,20 грн
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
1498,32
Економія при броні: -58,72 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
836,20 грн
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
2222,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
836,20 грн
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
2222,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
824,59
Економія при броні: -29,57 грн
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
2222,90 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
836,20 грн
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
2222,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
836,20 грн
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
2282,54
Економія при броні: -78,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
281,95
Економія при броні: -17,21 грн
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
2222,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
836,20 грн
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
2222,90 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
836,20 грн
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
2222,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
836,20 грн
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
2222,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
836,20 грн
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
2222,90 грн