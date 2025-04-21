Летрозол КРКА (Letrozol KRKA)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 81 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
878,60
Економія при броні: -43,67 грн
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
2251,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
847,10 грн
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
2251,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
877,17
Економія при броні: -41,93 грн
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
2372,39
Економія при броні: -126,58 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
847,10 грн
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
2251,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
2251,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
868,58
Економія при броні: -33,57 грн
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
2256,19
Економія при броні: -106,71 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
847,10 грн
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
2251,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
847,10 грн
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
2251,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
847,10 грн
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
2251,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
875,53
Економія при броні: -40,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
580,01
Економія при броні: -23,80 грн
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
2251,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
847,10 грн
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
2251,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
871,53
Економія при броні: -36,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
847,10 грн
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
1536,65
Економія при броні: -103,44 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
847,10 грн
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
2251,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
847,10 грн
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
2251,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
555,41
Економія при броні: -19,54 грн
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
2251,60 грн