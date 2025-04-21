Летрозол КРКА (Letrozol KRKA)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 79 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
836,20 грн
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
1007,42
Економія при броні: -53,41 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
836,20 грн
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
2222,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
836,20 грн
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
2222,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
836,20 грн
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
2222,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
889,28
Економія при броні: -54,51 грн
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
2222,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
871,93
Економія при броні: -37,31 грн
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
2307,82
Економія при броні: -98,75 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
836,20 грн
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
2222,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
836,20 грн
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
2222,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
836,20 грн
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
2222,90 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
836,20 грн
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
2222,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
836,20 грн
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
2349,72
Економія при броні: -149,96 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
847,12
Економія при броні: -67,89 грн
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
2222,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
809,20
Економія при броні: -8,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
291,81
Економія при броні: -17,23 грн
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
2222,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
836,20 грн
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
2222,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
809,47
Економія при броні: -30,35 грн
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
2222,90 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
836,20 грн
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
2356,10
Економія при броні: -147,12 грн