Летрозол КРКА (Letrozol KRKA)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 483 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
834,90
Економія при броні: -36,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
2220,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
835,30 грн
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
2220,10 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
580,62
Економія при броні: -28,44 грн
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
2220,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
835,30 грн
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
2220,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
835,30 грн
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
2220,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
835,30 грн
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
2040,86
Економія при броні: -83,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
835,30 грн
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №90
КРКА
2278,73
Економія при броні: -93,95 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
1.6 км
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
КРКА